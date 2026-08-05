Dalla morte di Chester Bennington fino al ritorno con 'From Zero' e la voce di Emily Armstrong. Diretto da Joe Hahn, sarà nelle sale dal 30 settembre al 3 ottobre

Sette anni di silenzio, dolore e rinascita raccontati per la prima volta dall’interno. Dopo aver trasfromato una delle pagine più difficili della propria storia un nuovo, fortunato capitolo, i Linkin Park portano al cinema 'Linkin Park: Unshatter', il documentario che ripercorre il lungo cammino seguito alla scomparsa di Chester Bennington fino alla rinascita artistica culminata con l'album 'From Zero'. Un ritorno che ha riportato la band ai vertici delle classifiche, consacrandola nuovamente come una delle protagoniste assolute della scena live mondiale, grazie all’ingresso della nuova cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Brittain. Tra concerti sold out, grandi festival internazionali e un’accoglienza che ha superato le aspettative, il film mostra cosa è accaduto dietro le quinte di questo nuovo corso, raccontando come la band abbia ritrovato la propria identità senza rinnegare il passato.

Assieme a CJ 4DPLEX e Trafalgar Releasing, la band ha reso noto che 'Linkin Park: Unshatter', documentario diretto da Joe Hahn, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 30 settembre al 3 ottobre. Sulla scia del trionfale ritorno della band sulla scena musicale internazionale, questo evento cinematografico racconta il percorso dei Linkin Park attraverso la perdita, la resilienza e la reinvenzione creativa, culminato nell’era di 'From Zero' e nelle indimenticabili esibizioni dal vivo a San Paolo, in Brasile. I biglietti saranno in vendita in tutto il mondo a partire dal 13 agosto. Contestualmente, è stato diffuso anche il trailer ufficiale di 'Linkin Park: Unshatter', che offre al pubblico un primo assaggio della storia profondamente personale che si cela dietro una delle band più influenti della musica moderna, mentre i suoi membri si preparano a intraprendere insieme un nuovo inizio.

Diretto da Joe Hahn, il documentario racconta i sette anni di silenzio durante i quali la band ha affrontato la perdita di Chester Bennington e trovato la forza di ricominciare. Attraverso rari filmati d’archivio, momenti spontanei dietro le quinte, sessioni intime in studio ed esibizioni dal vivo, segue i Linkin Park dalle prime sessioni di registrazione del 2022 fino alla nascita di 'From Zero' e al ritorno sulla scena mondiale. Il film offre uno sguardo senza precedenti sul processo creativo della band e sulla loro amicizia duratura, introducendo al tempo stesso il nuovo corso con Emily Armstrong e Colin Brittain.

In concomitanza con l’uscita del film nelle sale, il 25 settembre verrà pubblicata la colonna sonora 'Unshatter (Live in São Paulo)', che raccoglie straordinarie interpretazioni di brani dell’intera carriera della band, comprese registrazioni esclusive non presenti nel documentario. L’album è già disponibile in pre-order e da oggi i fan possono ascoltare il primo estratto, 'Somewhere I Belong (Live in São Paulo)'.

"Unshatter' ripercorre un momento molto particolare della storia dei Linkin Park e documenta un percorso fatto di perdita, incertezza, amicizia e rinascita - racconta il regista Joe Hahn -. Spero che i fan di lunga data possano scoprire aspetti del nostro percorso che non hanno mai visto prima e che chi sta scoprendo la nostra musica per la prima volta riesca a comprendere meglio come siamo arrivati fin qui. Ma, al di là dei Linkin Park, spero che le persone possano identificarsi con questa storia che parla di relazioni, resilienza e di ciò che serve davvero per andare avanti quando non si hanno tutte le risposte".

Il pubblico avrà l’opportunità di vivere 'Linkin Park: Unshatter' nei cinema standard in 2D e, in alcune sale selezionate nel mondo, anche nei formati premium Screenx, 4DX e Ultra4DX. Screenx espande i momenti chiave oltre lo schermo principale grazie a immagini panoramiche immersive, mentre il 4DX coinvolge gli spettatori con movimenti sincronizzati ed effetti ambientali, dando nuova vita alle performance del film.