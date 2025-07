'L’Italia più bella che c'è!', ogni domenica su La7 a spasso con Stefano Bini

'L’Italia più bella che c’è…a spasso con Stefano Bini' è disponibile su La7.it con 13 puntate e un viaggio da Nord a Sud fino alle isole, attraverso territori e borghi nascosti, stazioni termali e aziende vinicole, scoprendo e degustando la migliore cucina della tradizione che s’intreccia ed incontra quella contemporanea.

Ogni domenica dalle 14.30, Stefano Bini porta il pubblico a conoscere le tante curiosità di piccoli centri, preziosi e unici, mostrando immagini e racconti del tutto inediti. I paesaggi fanno da sfondo e si intrecciano con cucine che non si sono mai mostrate, con uno storytelling dei territori e di tradizioni tramandate per via orale. Una narrazione che, tra le altre, avrà come protagonista L'Aquila e come dopo il terremoto del 2009, speranza e determinazione, un pizzico di allegria e voglia di riscatto, siano stati gli ingredienti di una rinascita che ne ha riscritto la storia.

Stefano Bini mette in campo la passione e l’amore per la ristorazione, ereditata dalla famiglia, corroborata dalla curiosità giornalistica. Un invito al viaggio attraverso profumi, colori e angoli nascosti di un Paese meraviglioso che abitiamo, ma che ha ancora tanto da scoprire. 'L’Italia più bella che c’è…a spasso con Stefano Bini' è un programma realizzato da Reeload srls. Tutte le puntate sono disponibili su www.la7.it, visibili anche con l’app La7 su smartphone e tv connesse e sul canale YouTube la7 intrattenimento.