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Amici 2025, chi è il vincitore Lorenzo Salvetti: da X Factor al trionfo

Cantante e polistrumentista di 18 anni, è originario di Verona

Lorenzo - (Foto Amici)
Lorenzo - (Foto Amici)
18 maggio 2026 | 00.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni originario di Verona, è il vincitore assoluto della venticinquesima edizione di "Amici". L'allievo di Lorella Cuccarini, nella finale del talent 2025-2026, ha confermato le grandi aspettative che lo accompagnavano fin dal suo ingresso. Il suo non è un volto nuovo al grande pubblico. Già finalista di X Factor nel 2024, Lorenzo ha trovato ad Amici la consacrazione definitiva. Durante il programma ha lanciato inediti di successo come 'Stupida vita' e 'Dimmelo tu', brani che hanno scalato le classifiche e messo in luce il suo stile, un mix di cantautorato italiano e sensibilità moderna. Il suo percorso è stato segnato anche dalla vittoria del prestigioso Premio Spotify Singles.

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Nato nel 2008 in una famiglia di musicisti, Lorenzo ha frequentato il liceo musicale, studiando pianoforte e canto. La svolta arriva nel 2024, quando a soli 16 anni conquista giudici e pubblico a X Factor con la sua cover di "Poetica" di Cremonini. Entrato nella squadra di Achille Lauro, è arrivato fino alla finale di Piazza del Plebiscito a Napoli, classificandosi quarto e diventando uno dei finalisti più giovani nella storia del talent.

Tuttavia, dopo l'exploit televisivo, Lorenzo ha raccontato di aver vissuto un periodo di profonda confusione artistica, un "limbo creativo" da cui ha faticato a uscire. È stata proprio questa incertezza a spingerlo a rimettersi in gioco. Entrando nella scuola di Amici, è diventato il primo ex finalista di X Factor e partecipare al talent di Maria De Filippi solo un anno dopo.

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