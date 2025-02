Luca Bizzarri ha annunciato il rinvio del suo spettacolo 'Non hanno un amico 2', inizialmente previsto per venerdì 7 marzo 2025 al Politeama Genovese. Il motivo? Lo ha ammesso senza giri di parole: "Non sono riuscito a scriverlo".

La comunicazione è arrivata via mail agli spettatori, con una lettera firmata dall’artista. "Avrei potuto inventare scuse, ma la verità è che non ce l’ho fatta", ha spiegato. Troppi impegni lavorativi lo hanno frenato: spettacoli, podcast e altri progetti non gli hanno lasciato il tempo necessario per scrivere il nuovo show. Bizzarri ha confessato di aver sottovalutato le difficoltà: "Ero sicuro di riuscirci, ma mi sono ritrovato davanti a una pagina bianca". Ha anche escluso la possibilità di riciclare vecchi testi: "Meritate uno spettacolo nuovo e all’altezza del primo".

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data: giovedì 23 ottobre 2025. L’attore ha chiuso la sua lettera con un messaggio al pubblico: "Mi scuso ancora, vi abbraccio forte e spero di vedervi presto a teatro".