Le parole della giornalista arrivano nel giorno del debutto di 'Chiara' su Netflix, il doc in cui l'influencer ripercorre il suo periodo più buio, dal 'Pandoro gate' alla fine del matrimonio con Fedez
"Come rivelato non da me ma dai produttori stessi del documentario su Ferragni, ho rifiutato il loro invito a partecipare all'operazione diventando una sorta di controcanto o di antagonista o non so che. Non mi interessava per svariate ragioni che a questo punto vi racconterò". Così Selvaggia Lucarelli spiega in breve, in una storia su Instagram, le motivazioni che l'hanno spinta a rifiutare la partecipazione in 'Chiara', il documentario disponibile da oggi su Netflix , in cui l'imprenditrice digitale ripercorre dopo due anni di silenzio il periodo più buio, quello in cui tutto è crollato: dal 'Pandoro Gate' - che ha avuto origine dall’inchiesta giornalistica di Lucarelli - al processo e alla fine del matrimonio da favola.
Lucarelli crede che se Ferragni "fosse cambiata, si fosse evoluta, avesse davvero preso atto di ciò che è accaduto, non avrebbe aspettato di trasformare nell'ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini malati e perdita di reputazione". E invece, scrive ancora, "ha passato tre anni a sottrarsi alle domande di veri giornalisti, a dire che avevano frainteso i consumatori, che lei era sempre stata in buona fede e poi alla fine si preparava da tempo alla scontata operazione 'la mia verità' tramite l'ennesimo documentario su piattaforma. Dicendo che però è cambiata. Come no", conclude.