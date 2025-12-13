circle x black
Cerca nel sito
 

Lucarelli scambia Magnini con Fognini, Fabio la chiama "amore mio": lapsus incrociati a Ballando

Il botta e risposta tra la giurata e l'ex tennista

Lucarelli, Fognini - Ballando con le stelle
Lucarelli, Fognini - Ballando con le stelle
13 dicembre 2025 | 23.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lapsus incrociati a Ballando con le stelle. Prima Selvaggia Lucarelli confonde Filippo Magnini per Fabio Fognini, poi l'ex tennista chiama la giurata "amore mio". La settimana scorsa sembrava che la finta 'storia d'amore' tra Fognini e Lucarelli fosse giunta al capolinea. Ma questa sera tutto è cambiato. La semifinale del dance show di Rai 1 ha dato la possibilità a Fognini di riconquistare la 'stima' della temuta giurata, che nelle scorse settimane lo aveva rimproverato di aver perso il suo smalto.

"Sei tornato il Fognini che piaceva a me e che piace a tutti. Avevi entusiasmo, tecnicamente bravissimo. Io ho la sensazione che tu perda entusiasmo quando ti senti schiacciato dal meccanismo dello spettacolo. Un ambito che non ti è familiare, con lo sport è diverso", ha detto Lucarelli che poi ha aggiunto "Tu sei abituato a fare tornei in tutto il mondo, sei sempre sotto stress". Ed è stato in quel momento che Fognini ha dimenticato per un attimo chi aveva di fronte: "Eh... amore mio", ha detto portando immediatamente le mani alla bocca rendendosi conto di aver osato un po' troppo. "Chiedo scusa, il tuo compagno non c'è, il mio compagno non c'è, siamo salvi", ha detto l'ex tennista per sdrammatizzare.

Cosa simile era successa a inizio puntata dopo l'esibizione di Filippo Magnini, dove la giurata per un attimo lo aveva scambiato per Fognini e quando si è resa conto del lapsus ha chiesto scusa e ci ha riso su.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fognini lucarelli ballando con le stelle
Vedi anche
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza