È morto Luigi Nativi, il tiktoker aveva 18 anni: l'addio dell'amica Alice Mordenti

L'addio dell'amica e collega Alice Mordenti: "Non ho parole per descrivere il nostro dolore"

Luigi Nativi - Instagram
10 marzo 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, originario de La Maddalena. Il giovane era conosciuto nel mondo social, in particolare su TikTok dove il suo profilo conta oltre 34 mila follower.

A parlare del profondo dolore per la scomparsa, la collega e amica Alice Mordenti, che sui social ha condiviso una foto con Nativi e a corredo ha scritto: "Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli".

"Ti ricordo come una luce immensa - ha scritto ancora - un ragazzo felice che nessuno può toccare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, fin da piccola quando sono arrivata nella tua isola mi hai fatto strada mi hai insegnato tante cose".

Un'amicizia che dura da anni e che Alice Mordenti racconta come un legame prezioso: "Mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre lì pronto a fare il tifo, come io per te contenta di tutti i tuoi traguardi della persona meravigliosa che eri, pronto ad aiutare e far star meglio le persone. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Ti voglio un bene immenso piccolo mio riposa in pace".

Il sindaco Fabio Lai

A unirsi al dolore anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai: "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso".

Le cause del decesso non sono state rivelate e il sindaco chiede il massimo rispetto: "In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi", ha scritto su un post condiviso su Facebook.

