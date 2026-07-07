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Madonna, Milano celebra il nuovo album 'Confessions II' con una pensilina dedicata

E' la pensilina della fermata del tram in Piazza Castello

Madonna, Milano celebra il nuovo album 'Confessions II' con una pensilina dedicata
07 luglio 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ uscito venerdì scorso il nuovo e album di Madonna 'Confessions II' e la città di Milano lo celebra con una pensilina della fermata del tram in Piazza Castello, dedicata alla superstar. All’interno dello spazio i fan potranno avere in regalo un poster dell’album, un’occasione unica per entrare ancora di più all’interno di questo nuovo progetto che celebra l’emozione della pista da ballo abbracciandone al contempo il fascino misterioso.'Confessions II' contiene 16 tracce ed è costellato di riferimenti alla discografia iconica di Madonna. Ci sono richiami sonori a singoli classici come 'Justify My Love' del 1990 e 'Bedtime Story' del 1994 – rispettivamente in 'Everything' e 'My Sins Are My Savior' – oltre a frequenti parti recitate che richiamano il suo album 'Erotica' del 1992.

In 'Danceteria', un inno dance euforico, ripercorre un emozionante omaggio al nightclub newyorkese dove Madonna ha mosso i primi passi nel 1982. Canta dell’emozione provata quando il DJ Mark Kamins ha messo per la prima volta il suo demo di 'Everybody' davanti a 300 persone e ripete il ritornello: “Qui tutti sono un’opera d’arte”.

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Confessions II album pista da ballo discografia iconica
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