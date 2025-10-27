circle x black
Cerca nel sito
 

Filippo Magnini: "Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando"

L'ex nuotatore chiarisce la situazione

Filippo Magnini e Giorgia Palmas - fotogramma/ipa
Filippo Magnini e Giorgia Palmas - fotogramma/ipa
27 ottobre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Filippo Magnini ospite oggi a 'La volta buona' ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo all'assenza della moglie Giorgia Palmas a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 25 ottobre.

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce che l'ex velina fosse gelosa del rapporto tra Magnini e la partner di ballo, Alessandra Tripoli. Un'ipotesi alimentata anche dai commenti della giuria, che aveva elogiato la loro ultima esibizione, una delle più apprezzate della serata, ma aveva sottolineato anche la 'freddezza' dell'ex nuotatore, giudicato poco sciolto e poco partecipe nella performance. Guillermo Mariotto in particolare aveva ironizzato: "Se c'è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie".

Oggi, nel salotto di Caterina Balivo, l'ex nuotatore ha chiarito la situazione: "Non è così, non ci conoscono. Noi ci amiamo alla follia. Dipende da me, sono io che non sono capace a esternare i miei sentimenti in un contesto che non mi è familiare", ha spiegato. La moglie Giorgia non era presente in studio perché era a casa con la figlia Mia: "Giorgia ha cercato di tenerla sveglia e si è addormentata poco prima della nostra esibizione".

Poi, un simpatico aneddoto: "Mia figlia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli!"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle magnini giorgia palmas alessandra tripoli la volta buona
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza