Mahmood ha convito proprio tutti ieri sera al Forum di Milano con il suo primissimo concerto in un palazzetto. Tutto Sold Out. Uno show dal sapore innovativo e internazionale. Dieci ballerini e una scaletta che ha attraversato i suoi sei anni di carriera: da "Soldi", passando per "Brividi" e chiudendo in bellezza con il brano portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, "Tuta Gold".

Il rave teatrale di Mahmood

Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, ha curato lo spettacolo in ogni suo dettaglio. Dall'aspetto visivo - i colori predominanti sulla scena sono stati il nero e il rosso, oltre al metallo - a quello scenico. Lo spettacolo ha incarnato le diverse origini di Mahmood: quelle sarde, quelle egiziane e milanesi. Lui le ha celebrate tutte.

Urla, applausi, standing ovation per le esibizioni più iconiche in cui - per qualche istante - il pubblico ha perso la cognizione del tempo e dello spazio: le movenze sfacciate e le mosse sensuali durante il medley Dorado-Kobra, ad esempio, sono rimaste impresse negli occhi di tutti. Consapevole di aver mostrato la sua versione più sexy, Mahmood non ha risparmiato proprio nulla al suo pubblico più fedele e non.