circle x black
Cerca nel sito
 

Manuela Arcuri, la separazione dal marito: "Ci siamo dati per scontati"

L'attrice è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Manuela Arcuri - fotogramma/ipa
Manuela Arcuri - fotogramma/ipa
07 marzo 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano". Manuela Arcuri ospite oggi a Verissimo ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. "Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio", ha raccontato l'attrice.

Arcuri e l'ex marito sono genitori di Mattia, nato nel 2014: "Rimaniamo dei genitori uniti per l’amore di nostro figlio".

L'attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: "Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. Abbiamo cominciato a considerarci di meno". Forse i tanti anni di matrimonio hanno influito nella coppia: "È difficile mantenere alta la complicità e la passione. Dopo tanti anni subentra della monotonia, e questo fa rallentare il rapporto".

La 49enne ha confidato che è stata una decisione di coppia: "Non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme".

"La separazione l’ho vissuta molto male - ha aggiunto Arcuri -. Giovanni rimarrà la persona più importante della mia vita e ora abbiamo instaurato un ottimo rapporto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
manuela arcuri verissimo
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza