La conduttrice di Domenica In soffre di maculopatia e si è sottoposta a diverse procedure negli ultimi anni

"Finiamo l'anno così...". Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In pubblica una storia sul proprio profilo Instagram, dopo l'ultima procedura a cui si è sottoposta in clinica, e ringrazia il professor Andrea Cusumano che ha eseguito l'intervento. Mara Venier soffre di maculopatia e si è sottoposta a diverse procedure negli ultimi anni.

Prima dell'ultima operazione, la conduttrice aveva subito un altro intervento a novembre, proprio dopo una puntata della trasmissione. "Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere", aveva detto Venier nel corso della trasmissione del 9 novembre.