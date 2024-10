Mara Venier è stata operata per la quinta volta per un problema all'occhio. A dare la notizia è stata la stessa conduttrice televisiva, che ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram in cui mostra la stanza dell'ospedale in cui ha eseguito l'intervento, il quinto per l'esattezza.

Cosa ha fatto Mara Venier

Mara Venier prima di andare in diretta su Rai 1 con il suo programma della domenica, ha pubblicato una Storia in cui ha mostrato il letto dell'ospedale e ha spiegato ai follower che si è sottoposta di nuovo allo stesso intervento all'occhio destro. "Ieri pomeriggio quinto intervento per il mio problema alla retina", ha rivelato la conduttrice su Instagram a corredo dello scatto.

Mara Venier ha poi ringraziato i medici che si sono presi cura di lei: "Grazie al professore Cusumano e a tutta la sua equipe", ha scritto.

La 73enne nel giro di pochi mesi è stata costretta a delle operazioni d'urgenza per un problema legato all'occhio destro: ha dovuto fare i conti con delle emorragie alla retina dell'occhio.

Il problema è cominciato, dal nulla, qualche mese fa. "È stata un'estate da incubo", aveva confessato la stessa Mara Venier. A luglio erano cominciati i primi fastidi che hanno poi portato la conduttrice televisiva a non vedere più bene e a sottoporsi a continui interventi. Nonostante ciò, Mara Venier ieri ha rassicurato i telespettatori durante Domenica In sulle sue condizioni di salute.