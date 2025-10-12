Botta e riposta tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli durante la terza puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 11 ottobre. Dopo un'esibizione di merengue insieme al suo partener di ballo Chiquito, la cantante ha convito la giuria... quasi tutta.

"Io sono terrorizzata, devo stare attenta a quello che dico, che poi va in giro dappertutto a parlare male di me. Ma io da te accetto tutto", ha esordito Selvaggia Lucarelli con ironia. Poi, il giudizio arriva comunque: "Sembravi un po' una mamma, che va ad una festa con un figlio, beve e si butta a ballare, il figlio dice ‘mamma andiamo’ e tu dici 'no'".

Marcella non resta in silenzio e replica a tono:"Eh, ma l'ho fatto apposta, così almeno hai potuto dire qualcosa". La battuta spiazza Lucarelli: "Urca! Io da Marcella incasso e basta". Poi, conclude: “Troviamo una direzione, perchè così sembri un'avvinazzata a una festa… sembri!", sottolinea la giornalista tra i fischi del pubblico.