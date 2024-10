Una grande sorpresa per Marcello Lippi. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l'ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide Lippi. Da Totti a Buffon, fino a Renato Zero. Una reunion dal gusto mondiale per il ct dell'Italia campione nel 2006.

Le parole di Renato Zero

"A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io!", ha scritto Renato Zero a corredo di uno scatto, condiviso sui canali social, che lo ritrae insieme ad alcuni dei campioni della Nazionale di calcio dei Mondiali in Germania.

"I migliori anni della nostra vita", si legge nel commento scritto da Fabio Cannavaro, riprendendo il titolo della canzone più celebre del cantante romano.

Tutti i presenti alla cena hanno ripercorso i momenti memorabili del mondiale vinto nel 2006. Marcello Lippi, visibilmente commosso, è entrato nel salone dell'hotel e ha ritrovato tutti i vecchi compagni di avventura. Quasi tutti gli azzurri della storica nazionale erano presenti alla festa a sorpresa: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Andrea Pirlo e tanti altri... col cuore pieno di gioia e di gratitudine verso l'ex ct della Nazionale.