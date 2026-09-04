circle x black
Cerca nel sito
 

Soave e Timperi, i ‘Sandra e Raimondo 3.0’: "La nostra forza? Una comunità che ci fa colazione accanto"

La coppia torna da lunedì 7 settembre alla guida di '1Mattina News' e si racconta in un'intervista doppia all'Adnkronos, tra sintonia crescente, meme diventati cult e dialogo diretto con gli spettatori

Soave e Timperi, i ‘Sandra e Raimondo 3.0’:
04 settembre 2026 | 12.16
Antonella Nesi
LETTURA: 5 minuti

Per molti italiani sono le prime facce che incontrano al risveglio, quando ancora stanno cercando il primo caffè della giornata. E Maria Soave e Tiberio Timperi sentono forte questa responsabilità. Da lunedì 7 settembre, alle 5.55, la coppia torna a guidare ‘1Mattina News’, il programma che con il racconto dell’attualità diretto e familiare si è trasformato in una comunità viva, fatta di messaggi, foto, storie e meme. Dopo una prima annata accolta con sempre maggiore affetto dal pubblico, i due conduttori si raccontano in questa intervista doppia all’Adnkronos, tra il dietro le quinte del loro lavoro, le abitudini, le sorprese e le aspettative per la nuova stagione.

Da lunedì tornate a dare la sveglia agli italiani: che sensazione fa rientrare in studio alle 5.58? 

Maria: “C’è una grande energia, c’è grande voglia di ritornare e di riconnetterci al nostro pubblico, alla nostra comunità che ci segue con affetto e con un’intensità stupefacente. E soprattutto iniziamo alle 5:55: piccola novità di quest’anno, anticipiamo un po’ anche il caffè insieme a chi ci segue.”

Tiberio: “La sensazione è che le vacanze siano belle, ma il lavoro di più.”

Vi siete concessi un po’ di riposo prima di riprendere le sveglie alle quattro? Mare, montagna o collina? 

Maria: “Mi sono concessa tanto riposo: mare a Diamante, che è casa da tanti anni, poi Vulcano e Panarea. E chiamarlo semplicemente mare è riduttivo. E poi un viaggio bellissimo in Kenya con mio figlio e mia sorella: natura, oceano Indiano e la sensazione di sentirsi ospiti in una terra dove i veri padroni di casa sono gli animali.”

Tiberio: “La poltrona di casa, sulla quale ho preso la residenza, e qualche puntatina in campagna.”

Per molti spettatori siete i ‘Sandra e Raimondo 3.0’ della tv italiana: che effetto vi fa questo paragone? 

Maria: “È una grandissima responsabilità e un grande onore. Racconta la serenità con cui lavoriamo, il sorriso con cui ogni giorno ci sediamo al tavolo, l’armonia che nasce dal rispetto professionale e dalla stima reciproca.”

Tiberio: “Avendoli conosciuti personalmente entrambi, ne sono profondamente lusingato, ma consapevole che loro siano inarrivabili.”

Il dialogo quotidiano con il pubblico - foto, messaggi, storie - che cosa ha portato al programma? 

Maria: “Mi sorprende il senso di appartenenza: ci si sente parte di una grande famiglia. Anche le critiche sono preziose. E l’affetto spontaneo che riceviamo, anche fuori dallo schermo, è incredibile: in Kenya mi hanno detto ‘Maria, facciamo colazione insieme tutte le mattine’.”

Tiberio: “Il dialogo quotidiano e reale ha abbattuto ogni distanza tra studio e casa. Prima era la tv che entrava in casa, adesso il contrario. Una bella scommessa vinta.”

I meme con i vostri volti sono diventati un cult: torneranno anche quest’anno? 

Maria: “Sì, il nostro Alessandro (Venditti, il collega che se ne occupa, ndr.) che gioca con l’intelligenza artificiale ritorna anche quest’anno. Ricordo con piacere quello in cui eravamo astronauti sulla luna.”

Tiberio: “Non poniamo limiti alla divina provvidenza e al buon Venditti, che a sua volta è un meme vivente.”

Com’è la vostra giornata tipo durante la lunga stagione di ‘1Mattina News’? 

Maria: “Sveglia alle quattro, arrivo a Saxa Rubra, giornali, trucco, studio. Dopo la trasmissione, colazione, briefing, passeggiata, Tg1 delle 13.30, poi il vero lavoro: mio figlio Alessandro. E alle 21.30 si dorme.”

Tiberio: “La giornata è una non-giornata. Quando finisco sono fuso. E aspetto il giorno dopo, come Bill Murray ne ‘Il giorno della marmotta’. Zero vita privata: in missione per conto della Rai.”

Quando non siete in onda, cosa guardate in tv? 

Maria: “Informazione, telegiornali, ma anche serie tv: le divoro.”

Tiberio: “Quando non sono in tv ascolto la radio.”

Avete un guilty pleasure televisivo? 

Maria: “Serie tv horror e fantasy adolescenziali. E fuori dalla tv… mangiare formaggio, tantissimo.”

Tiberio: “Nessun piacere colpevole"

Tra le tante foto e messaggi, ce n’è uno che vi ha colpito? 

Maria: “Paesaggi incredibili, oggetti preziosi, storie personali. E poi mi intenerisce l’attenzione nei nostri confronti, anche nei dettagli: cosa indossiamo, cosa diciamo.”

Tiberio: “Sentirsi dire che siamo casa e famiglia è un bel balsamo. Anche la ruvida simpatia non è male.”

Come scegliete cosa mostrare e cosa no? 

Maria: “Nessuna censura: se arriva la critica, la leggiamo. Se non c’è tempo, ne facciamo tesoro.”

Tiberio: “A parte gli insulti, non abbiamo filtri. Mandiamo in onda anche le critiche.”

Avete un rituale scaramantico prima della diretta? 

Maria: “Nessuno: già arrivare puntuale è una scommessa quotidiana.”

Tiberio: “No.”

Il vostro tono gioviale è un modo per non entrare nelle case solo con notizie difficili, tra guerre ed eventi meteo estremi? 

Maria: “Ci viene spontaneo. Siamo seri quando serve, sorridenti quando si può. E penso sempre che ci possa essere un parente di una vittima che mi ascolta: il rispetto mi guida.”

Tiberio: “O ce l’hai o non ce l’hai. Aiuta l’esperienza e aver vissuto molte situazioni professionali.”

Durante gli stacchi pubblicitari, cosa succede in studio? 

Maria: “Controlliamo gli argomenti, parliamo con gli ospiti, facciamo il punto con gli autori, guardiamo i messaggi.”

Tiberio: “Dipende dalla scaletta e dalle giornate leggere o pesanti: ci si adegua al clima.”

Il vostro augurio per la nuova stagione? 

Maria: “Che si confermi l’affetto delle persone, che cresca ancora, e che ‘1Mattina News’ diventi sempre più un appuntamento fisso per capire il mondo.”

Tiberio: “Proseguire in armonia, accrescere sintonia e gradimento, e soprattutto non deludere mai il pubblico.”

Cosa pensavate l’uno dell’altra prima di conoscervi? E cosa avete scoperto? 

Maria: “Ho scoperto un uomo intelligente, ironico, colto, curioso e generoso. Non potrei essere più fortunata.”

Tiberio: “Che Maria fosse di cultura si capiva. Mi ha sorpreso per umiltà, intelligenza, sensibilità e semplicità.”

Vi piacerebbe fare coppia in tv anche in un’altra fascia? 

Maria: “Non bisogna mettere limiti alla provvidenza, chissà.”

Tiberio: “È una bellissima idea, la giro subito al direttore.” (di Antonella Nesi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maria soave tiberio timperi 1mattina news rai 1
Vedi anche
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza