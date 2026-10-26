Marilyn Manson torna in Italia, una data a giugno a Milano

Grande ritorno in Italia per Marilyn Manson: la rockstar americana si esibirà in concerto al Parco della Musica di Milano il 29 giugno 2027. Dopo il successo ottenuto in estate al Ferrara Summer Festival, a Bari e al Rock in Roma, e le celebrazioni per i 30 anni dall'uscita del disco 'Antichrist Superstar', Marilyn Manson si ripresenterà nel nostro Paese per un nuovo appuntamento.

In apertura salirà sul palco un’altra band che sarà prossimamente comunicata. I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 30 ottobre. Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto di Marilyn Manson. Metalitalia è media partner del concerto di Marilyn Manson.