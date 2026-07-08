circle x black
Cerca nel sito
 

Marina Di Guardo, l'incidente in Sicilia con un trattore: il racconto sui social

La mamma di Chiara Ferragni ha raccontato sui social la disavventura

Marina Di Guardo - Instagram
Marina Di Guardo - Instagram
08 luglio 2026 | 15.52
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Paura per Marina Di Guardo. La scrittrice e mamma di Chiara Ferragni è tornata sui suoi canali social per spiegare il motivo della sua assenza. In una storia accompagnata conn un selfie, Di Guardo ha mostrato un vistoso ematoma sul volto che scende lungo il collo. La scrittrice infatti è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Sicilia.

"Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale", ha esordito Di Guardo sui social, spiegando poi la dinamica dello scontro: "Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto". Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: "Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela".

Tuttavia, quello che rimane al momento è il grande ematoma che le segna il viso: "Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l'ematoma passi presto e lo spavento pure", ha concluso, rassicurando i suoi follower.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
marina di guardo chiara ferragni marina di guardo incidente
Vedi anche
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza