"Guardate le mie caviglie che così esili non le avevo dal 1996…". Mario Adinolfi continua la dieta e segna un nuovo record personale. E il giornalista, secondo classficato all'Isola dei Famosi, sembra essere determinato nella sfida al peso in eccesso tanto da aggiornare il pubblico social quasi quotidianamente sui suoi progressi. Finora sono 45 i chili persi in 100 giorni per il leader del Popolo della Famiglia che il prossimo 15 agosto compirà 54 anni e che ha deciso di concedersi 48 ore "pausa e pulizia della mente" da Facebook.

"Dopo la prima penna di Tirzepatide (quattro iniezioni) mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale - aveva scritto solo qualche giorno fa nel suo 'diario' della dieta -. Prima, complici i 65 chili presi dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Ora dopo 45 chili persi in 100 giorni, Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’. E son soddisfazioni. Todo cambia en esto mundo", la citazione finale del giornalista.