Ad assistere alla seconda tappa del tour ‘Alaska Baby’ di Cesare Cremonini allo stadio San Siro, tra il pubblico c’era anche Martina Maggiore, sua ex compagna e musa ispiratrice del brano ‘Giovane Stupida’. La giovane influencer non è riuscita a trattenere l’emozione e ha lasciato lo stadio prima della fine dello show, probabilmente perché il concerto le ha riportato a galla il forte legame con il cantautore.

Il video

"L’ho presa benissimo, non ho pianto affatto", ha dichiarato ironicamente Maggiore sui social, condividendo prima una foto del palco con una emoticon a forma di cuore rosso e una farfalla azzurra, poi un video che la ritraeva con il volto segnato dalle lacrime.

A raccontare l’episodio in modo più dettagliato è stato Mauro, un amico che l’ha accompagnata al concerto. In un video pubblicato su TikTok, i due hanno confermato di aver abbandonato lo show prima della metà. "Ce la faccio a vederlo tutto", dice lui, prendendola in giro. "Adesso ride, ma ha pianto per tutto il concerto...", ha aggiunto.

Martina Maggiore ha recentemente pubblicato ‘Ma che stupida ragazza’, un libro in cui ripercorre la sua relazione con Cremonini.