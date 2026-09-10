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Venezia 83, Mario Martone: "Nella vita serve qualcuno che smonti il peso ci portiamo addosso" - Video

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10 settembre 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A un certo punto della vita, tutti dovrebbero incontrare una persona, come quel bambino, capace di metterti in crisi e smontare tutto il peso che si accumula nel corso dell'esistenza". Così Mario Martone nell'intervista all'Adnkronos presenta 'Scherzetto', fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Tratto dall'omonimo libro di Domenico Starnone, il film è un dialogo intergenerazionale in cui un nonno, alle prese con il nipote "saccente" di cinque anni, si ritrova a fare i conti con il proprio passato. È in questo incontro che, secondo il regista, un "bambino così piccolo prende e smonta tutto, e tutto rinasce". (di Loredana Errico)

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