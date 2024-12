MasterChef Italia sta per tornare. Lo show culinario più amato della televisione, dove aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare le loro abilità tra i fornelli, sta affilando i coltelli per dare il via alla 14esima edizione. E questa volta, con tantissime novità.

MasterChef, stagione 14

Da giovedì 12 dicembre, le cucine del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si riaccendono con la nuova stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Una nuova stagione ricca di cambiamenti, che hanno messo in discussione anche il magico e inarrestabile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre giudici tornano insieme per il sesto anno consecutivo a giudicare i piatti dei cuochi amatoriali che aspirano a diventare il nuovo MasterChef Italiano.

Le novità di questa stagione

I giudici ribalteranno regole e schemi, prove e meccanismi, perché per arrivare al titolo più ambito i concorrenti dovranno essere creativi, ordinati, rigorosi, ma anche farsi trovare sempre pronti ad affrontare ogni sfida.

“Il cambiamento è stato fondamentale per dare una svolta al programma: abbiamo rivoluzionato quasi tutto e questo ha colto di sorpresa anche noi giudici che abbiamo scoperto all’ultimo momento le invenzioni del regolamento”, così Bruno Barbieri ha presentato le novità di questa edizione all’evento di presentazione di MasterChef Italia, che si è tenuto a Milano presso Casa Tobago. "Ha fatto bene a noi e ai concorrenti cambiare le carte in tavola", ha aggiunto Giorgio Locatelli.

Un po’ di pepe in questa nuova stagione: nei primi due episodi ci saranno i Live Cooking, dove gli aspiranti componenti della classe dovranno farsi conoscere e con 3 sì andranno direttamente in Masterclass, con 2 verranno messi “in stand-by”, se invece convinceranno solo un giudice (o, ovviamente, nessuno dei tre) torneranno a casa.

Quando gli aspiranti concorrenti arriveranno per la prima volta al cospetto di Bruno, Antonino e Giorgio potranno scegliere se fare “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso, per loro due sole possibilità: o ottengono l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, oppure abbandonano il sogno di entrare in Masterclass.

I tre giudici saranno affiancati da un ingresso speciale, una figura che potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e che aiuterà i tre a prendere le proprie decisioni.

I concorrenti messi in stand-by che non avranno convinto tutti e tre i giudici affronteranno una nuova sfida, il Blind Test. I cuochi dovranno assaggiare i piatti senza conoscerne l’autore, da bendati. Una prova al buio, appunto, in cui tutto il giudizio sarà affidato al gusto dei tre chef.

Non mancheranno le prove più amate dal pubblico di MasterChef: le enigmatiche Mystery Box, gli Invention Test, i Pressure Test, gli Skill Test. Settimana dopo settimana, gli aspiranti chef incontreranno tanti ospiti italiani e internazionali. Ma “può succedere di tutto”, è il mantra di questa stagione e lo sentiremo ripetere spesso.

Il vincitore

Al vincitore andranno 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Il successo di MasterChef

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi. Il successo del format è anche da ricercare nella chimica che si è creata nel corso di questi 6 anni tra i tre giudici: “Siamo veri, siamo uniti, non c’è competizione tra di noi, abbiamo tre caratteri diversi”, ha detto Antonino Cannavacciuolo durante la presentazione della 14esima edizione di Masterchef.

“La nostra forza è sentirci anche fuori da MasterChef. È una sinergia fondata sul rispetto”, ha aggiunto Bruno Barbieri che conserva con i due giudici un rapporto molto stretto rispetto alle collaborazioni precedenti: “Il rapporto che ho con loro non è lo stesso che conservo con Carlo Cracco e Joe Bastianich”, ha tuonato.