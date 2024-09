Nasceva esattamente 100 anni fa a Fontana Liri Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano mai dimenticata. All'anagrafe Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, l'attore e divo è morto nel dicembre 1996 a Parigi.

Artista prediletto da Fellini - per il quale ha interpretato i capolavori 'La Dolce Vita' e '8 e 1/2' -, Mastroianni è stato per tre volte candidato all'Oscar come miglior attore per Divorzio all'italiana (1961), Una giornata particolare (1977) e Oci ciornie (1987). Tra i numerosi premi vinti due Golden Globe, due Premi BAFTA, otto David di Donatello, otto Nastri d'argento, due Coppe Volpi oltre al Leone d'Oro alla carriera assegnato nel 1990.

Il messaggio di Mattarella

"A cento anni dalla nascita, desidero rendere omaggio a Marcello Mastroianni, emblematica icona teatrale e cinematografica del panorama artistico mondiale. Mastroianni riuscì a trasporre sul palcoscenico e nelle sale cinematografiche le molteplici sfumature di una realtà complessa come quella del Novecento, facendosi interprete straordinario di personaggi e ruoli talvolta immaginari, talvolta onirici, rispondenti, comunque, a uno spaccato del vissuto quotidiano, con autentica capacità di coniugare l’ironia con la drammaticità e il realismo con la commedia, arricchendo ogni sua rappresentazione con fascino ed eleganza", il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Le sue abilità -sottolinea il Capo dello Stato- sono testimoniate dai numerosi premi di cui fu insignito, attestazioni delle sue ineguagliabili doti di attore. La figura di Marcello Mastroianni è impressa nella storia del cinema e nel ricordo collettivo: le sue interpretazioni rimangono preziose fonti di insegnamento e ispirazione per tante generazioni di attori. Il contributo che Marcello Mastroianni ha offerto alla cultura e all’arte italiane merita di essere ricordato".