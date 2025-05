Matteo Giunta festeggia il suo 43esimo compleanno a 'La volta buona'. L'allenatore di nuoto oggi, mercoledì 7 maggio, nel salotto di Caterina Balivo ha parlato, tra le altre cose, della storia d'amore con Federica Pellegrini, nata nel 2017 in "segreto".

L'amore per Federica

L'allenatore di nuoto e la campionessa italiana sono sposati dal 2022 e dal loro amore è nata la figlia Matilde. A 'La volta buona', Matteo Giunta ha svelato un divertente aneddoto degli inizi della loro relazione: "Usavamo il bagagliaio della mia auto per non farci beccare dai paparazzi. Era ampio, quasi un salottino", ha scherzato Giunta.

La coppia ha scelto di tenere il loro amore nascosto per circa 3 anni: "Fede era uscita da una storia importante, quando c’è la fine di un amore cercano di capire quale sia la causa, la motivazione...", ha spiegato. Ma il motivo fondamentale "è perché Fede continuava a nuotare e io ero il suo allenatore, non volevamo creare dinamiche particolari nella squadra", ha continuato l'allenatore che ammette "all'inizio me la sono tirata di brutto".

"Volevo la certezza - ha continuato - che sarebbe stata una cosa importante e quando ho capito che per lei ho sentito qualcosa che andava oltre l’amicizia o di una storia fugace, allora mi sono lasciato andare". "Il giorno del matrimonio è stato bellissimo. Quando suo padre mi ha consegnato la sua mano sono morto ma poi mi sono ripreso", ha ricordato il 43enne con gli occhi lucidi.

Pellegrini-Sinner

E sulla polemica che ha coinvolto Federica Pellegrini, che recentemente si è esposta su Sinner e il caso doping, Matteo Giunta ha detto: "Io vivo nel mondo dello sport da una vita e per me il doping è un argomento molto sensibile: tolleranza zero. L'antidoping è giusto che sia severo. Dovremmo tutti misurare un po' le parole, ma anche quando questo accade, c'è chi alla fine fraintende".