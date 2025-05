Federica Pellegrini ha risposto alle varie 'accuse' ricevute sui social dopo aver esposto il suo pensiero riguardo al caso di Jannik Sinner. La campionessa del nuoto ha trascorso 48h a Livigno con Nicolò De Devitiis de 'Le Iene' e nel corso dell'intervista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

La polemica

La 'Divina' è finita nella bufera, nelle scorse settimane, dopo aver espresso il suo parere sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner: "Ho dato l'intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo", ha esordito Pellegrini. L'ex nuotatrice, nella recente intervista, ha fatto riferimento al 'trattamento speciale' riservato a Sinner, sospeso per 3 mesi dopo l'accordo raggiunto con l'agenzia mondiale antidoping.

E spiega: "Lo so che lui non ha fatto uso intenzionale di doping. Guarda caso... l'intervista è uscita una settimana prima che lui tornasse ad allenarsi. Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto ad altri casi", ha aggiunto. Il motivo del polverone mediatico? "Perché Sinner è molto amato", ha detto Federica.

Jannik Sinner, intervistato al Tg1, aveva replicato così alle parole di Federica Pellegrini: "Ognuno è libero di dire quel che vuole. L'importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere".