"Il segreto del mio matrimonio duraturo? È il letto". A dirlo è l'attore Matthew McConaughey, intervistato da Fox News Digital, che svela la ricetta per mantenere una relazione sana. Nel suo caso, con la modella Camila Alves, sposata nel 2012. "La cosa migliore che puoi fare per il tuo matrimonio è sbarazzarti del materasso king-size e dormire in un letto queen-size", dice il premio Oscar come miglior attore per 'Dallas Buyers Club'. "Una mattina mi sono svegliato e tra me e Camila era come se ci fosse un campo da football di distanza. E la sera per abbracciarci facevamo 3-4 metri io e altrettanti ne faceva lei". L'attore di 'Interstellar' si è dunque reso conto che un letto così grande "non faceva bene al matrimonio". Ora "con un letto queen-size siamo spalla a spalla", racconta McConaughey.

"Vi assicuro che fa bene al nostro matrimonio", assicura l'attore, che aggiunge: "Ed è anche la migliore sistemazione per dormire che non lascia 'spazio' a bambini". Al contrario di un letto king-size. Dalla loro unione sono nati Levi, Vida e Livingston. "Quando si è genitori si passa la maggior parte del tempo a cercare di essere un buon padre o una buona madre, ma è altrettanto fondamentale proteggere il tempo dedicato esclusivamente alla coppia". Per la star di Hollywood è anche un modo per "dare un esempio ai propri figli su come trattare un uomo o una donna di cui finiranno per innamorarsi", conclude.