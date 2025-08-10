circle x black
Cerca nel sito
 

Max Giusti e la sorpresa a Gatteo, tra il pubblico c'è Laura Pausini: duetto sul palco e pubblico in piedi - Video

Cori e grandi applausi per 'Io Canto'

Laura Pausini e Max Giusti sul palco a Gatteo - Instagram /Badavecchina
Laura Pausini e Max Giusti sul palco a Gatteo - Instagram /Badavecchina
10 agosto 2025 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sorpresa per Max Giusti durante lo spettacolo 'A tutto Max' di ieri sera a Gatteo, in Emilia Romagna. Tra il pubblico c'è anche Laura Pausini che, durante un'incursione sul palco, diventa protagonista con l'attore di uno strepitoso duetto. Spettatori in piedi, cori e grandi applausi per 'Io Canto'.

"Benvenuto nella nostra Romagna", le parole della cantante al termine del duetto. "Questa cosa che hai fatto non l'avrebbe fatta nessun altro", la risposta di Max Giusti che invita Pausini a prendere l'applauso. "Io sono venuta ad applaudire te... fammi sedere! Siamo venuti perché vogliamo passare una serata con te!". "Teniamocela stretta perché non esiste nessuna come lei...", replica lo showman prima di ricominciare lo spettacolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
laura pausini max giusti max giusti laura pausini max giusti gatteo max giusti a tutto max
Vedi anche
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza