circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedesz Henger è incinta, l'annuncio a sorpresa insieme al compagno Alessio

La figlia di Eva Henger diventerà mamma per la prima volta

Mercedesz Henger e Alessio Salata - Instagram
Mercedesz Henger e Alessio Salata - Instagram
26 agosto 2025 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Mercedesz Henger è incinta. La figlia di Eva Henger ha annunciato, a sorpresa, la gravidanza insieme al compagno Alessio Salata. Con un video condiviso su Instagram, la coppia ha mostrato con grandissima emozione le prime ecografie e la tutina bianca.

"Abbiamo tenuto questo segreto per un po'... e ora vogliamo condividerlo con voi", si legge a corredo del video in cui Mercedesz mostra il pancione ormai evidente, mentre il compagno Alessio si inginocchia per baciarle la pancia.

Tra i commenti affettuosi, spicca quello di Eva Henger, mamma di Mercedesz e futura nonna, che esprime tutta la sua gioia per l'arrivo del primo nipotino e scrive: "Il vestitino che ho comprato io!", facendo riferimento alla tutina bianca che la coppia mostra nel video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mercedesz Henger Mercedesz Henger incinta alessio salata
Vedi anche
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza