Meta sospende profilo Instagram di Rtl102.5

"In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di Rtl 102.5, ma non su Instagram. Il nostro profilo infatti è stato improvvisamente sospeso da Meta e, dopo diversi accertamenti, abbiamo motivo di credere che Rtl 102.5 sia vittima di un comportamento non corretto di terzi e abusivo". A comunicarlo in una nota è l'emittente radiofonica Rtl 102.5. "Stiamo prendendo provvedimenti per tornare al più presto", aggiunge la nota dell'emittente.