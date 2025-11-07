circle x black
Michael Jackson, il primo trailer del film sulla sua vita: il protagonista è suo nipote Jaafar

Il debutto nelle sale statunitensi è atteso per il 23 aprile 2026, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata annunciata

Una scena dal trailer di 'Michael' - Universal
Una scena dal trailer di 'Michael' - Universal
07 novembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo una lunga attesa Universal ha rilasciato le prime immagini del biopic su Michael Jackson. "Scopri la nascita di un re", recita il trailer che mostra piccoli frammenti di alcune delle più note performance dell'artista americano, morto il 25 giugno 2009.

A vestire i panni del 'Re del Pop' è suo nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello di Michael e anche lui tra i membri dei 'Jackson 5'. Il film sulla vita del cantante e ballerino è stato scritto da John Logan, sceneggiatore di 'The Aviator', 'Skyfall' e 'Spectre', diretto da Antoine Fuqua (regista di 'Training Day', 'King Arthur' e la trilogia di 'The Equilizer'), e prodotto da Graham King, premio Oscar per 'The departed' e già produttore del biopic musicale di grande successo 'Bohemian Rhapsody'.

'Michael', si legge nella sinossi, "esplora il percorso della superstar mondiale" e offre "uno sguardo intimo alla vita e all'eredità duratura di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto". Il debutto nelle sale statunitensi è atteso per il 23 aprile 2026, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata annunciata.

in Evidenza