L'attrice nota per i ruoli in 'Buffy l'ammazzavampiri' e 'Gossip Girl' è morta a 39 anni

Potrebbero non essere chiarite le cause del decesso di Michelle Trachtenberg, l'attrice morta a New York a 39 anni. Come riporta 'People', l'ufficio del medico legale di New York dichiara che la famiglia di Trachtenberg si è opposta all'autopsia. I familiari, che ieri avevano chiesto privacy per la propria perdita, hanno permesso al medico legale di condurre solo un esame esterno del corpo della star delle serie 'Buffy l'ammazzavampiri' e 'Gossip Girl'.

Già ieri la polizia aveva dichiarato che il decesso non sarebbe avvenuto in circostanze sospette e che sarebbe avvenuta per cause naturali. Fonti della polizia citate da Abc News hanno riferito che l'attrice si sarebbe recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni.

La carriera di Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg aveva iniziato la sua carriera di modella nella pubblicità a soli tre anni, lavorando negli anni per gli spot di diverse importanti azienda. Il suo primo ruolo da attrice fu nella serie televisiva di Nickelodeon 'The Adventures of Pete & Pete', dal 1994 al 1996. Nello stesso periodo, aveva recitato nel ruolo di Lily Montgomery nella soap opera 'La valle dei pini'. Il debutto cinematografico da protagonista è datato 1996 nel film 'Harriet, la spia'.

Nel 1997 si trasferì a Los Angeles e recitò nella serie televisiva 'Meego' (che le valse un Young Artist Award). Nel 2000, oltre a comparire nel film 'Un pezzo di paradiso', ottenne il ruolo di Dawn Summers in 'Buffy l'ammazzavampiri', che interpretò fino alla fine della serie nel 2003. Nel 2004 il ritorno al cinema con il film 'EuroTrip'. Ottenne anche un ruolo nella serie 'Six Feet Under', dove interpretava la popstar Celeste. Nel 2005 divenne protagonista nel film 'Disney Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio'.

Nel 2007 ottenne il ruolo della protagonista femminile in 'The Hill' e iniziò la sua partecipazione nei panni di Georgina Sparks in 'Gossip Girl', ruolo iconico interpretato per tutte le sei stagioni della serie tv.