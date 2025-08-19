circle x black
Sinner e doppio misto Us Open, Jannik verso ritiro dopo il malore a Cincinnati

Il numero uno del ranking Atp potrebbe decidere di saltare il torneo, per recuperare al meglio verso il singolare

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
19 agosto 2025 | 09.54
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner verso il ritiro dal torneo di doppio misto agli Us Open? La rinuncia del numero uno del ranking Atp è probabile. Dopo il malore che ha colpito l'azzurro nella finale di Cincinnati, costringendolo al ritiro, sono salite le possibilità di non vedere Sinner in questa inedita versione del torneo di New York. Il fuoriclasse azzurro ha definito la tabella di marcia dei prossimi giorni dopo la sfida con Alcaraz, durata solo 23 minuti: "Ora un paio di giorni di recupero e poi tornerò di nuovo al lavoro, sperando di essere pronto. Lo Us Open è un torneo molto duro, ma lo aspetto con impazienza. Amo molto gli Slam, sono i tornei principali per la mia carriera. Ora il recupero è la cosa più importante".

Insomma, si attende solo la comunicazione ufficiale per la rinuncia di Sinner al torneo di doppio misto con Katarina Siniakova. Una decisione presa dal numero uno per preparare al meglio il singolare, al via la settimana prossima e decisivo per confermare la prima posizione nel ranking Atp.

