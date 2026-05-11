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Milano, Bozzetti (Ffm): "Con Scala legame storico, in Fiera prima stagione operistica del dopoguerra"﻿

Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
11 maggio 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
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"Il rapporto tra la Fiera di Milano e il Teatro alla Scala è fin dalle origini profondissimo. Celebrando oggi gli ottant'anni dalla ricostruzione del teatro, ricordiamo una storia comune che nasce già dagli anni Venti, ma che, nel secondo dopoguerra, si è ulteriormente concretizzato: nel 1946, la forte volontà di rinascita della città e dei suoi cittadini spinse le due istituzioni a compiere una scelta straordinaria e profondamente condivisa. La prima stagione operistica della Scala dopo la Seconda guerra mondiale si svolse all'interno della Fiera, all'interno del Palazzo dello Sport, oggi Palazzo delle Scintille, il primo padiglione ricostruito dopo gli anni bellici, che poteva ospitare fino a 6.000 spettatori". Lo afferma Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

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"Si tratta ancora oggi di un esempio straordinario di resilienza e di collaborazione per la città -spiega Bozzetti- e, a 80 anni di distanza, ci insegna che è possibile collaborare in nome dalla capacità di mettersi al servizio della comunità, soprattutto nei momenti cruciali della storia. Celebrare questo anniversario significa ricordare come, insieme, abbiamo contribuito a ricostruire non solo luoghi fisici, ma anche il tessuto culturale e civile della città".

Si tratta, conclude Bozzetti, di "un’eredità che continuiamo a custodire e a rinnovare, consapevoli che il dialogo tra cultura, impresa e società resta uno dei motori fondamentali dello sviluppo di Milano e del Paese".

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Fiera di Milano Teatro alla Scala Seconda guerra mondiale
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