Momenti di tensione a Miss Universo 2025, la competizione che si sta svolgendo in Thailandia. La rappresentante della Jamaica, Gabrielle Henry, è precipitata dalla passerella durante la sua esibizione ed è stata trasportata via in barella.

Le immagini, diventate virali sui social, mostrano la concorrente mentre percorre la passerella e avanza verso la giuria. Poi, il passo falso. Forse per colpa di un tacco rimasto impigliato, Gabrielle ha perso l'equilibrio ed è caduta dal palco.

MISS JAMAICA SUFRE FUERTE CAÍDA EN LA PRELIMINAR DE MISS UNIVERSO



Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, vivió un momento de tensión tras sufrir una fuerte caída en plena pasarela.



El incidente ocurrió mientras… pic.twitter.com/qgPPSAuwDj — Alerta Noticias (@alertanoti) November 19, 2025

Immediatamente la giovane è stata soccorsa dallo staff, mentre in sala è calato il silenzio. Henry è stata portata via in barella sotto gli occhi del pubblico e delle altre concorrenti, visibilmente scossi per l'accaduto.