Bologna si fa impressionista. Dopo il successo delle precedenti date, questa sera il Teatro Duse ospita 'Monet. Una vita a colori': lo spettacolo ideato e portato in tournée in tutta Italia da Marco Goldin che, nel centenario della morte di Claude Monet, accompagna il pubblico in un viaggio tra arte, musica e teatro. Sul palco prende vita l'universo creativo del padre dell'Impressionismo attraverso il racconto di Goldin, arricchito dalle musiche originali al pianoforte eseguite dal vivo da Remo Anzovino al pianoforte e da Daniela Savoldi, al violoncello e alla voce.

Il racconto prende vita, senza soluzione di continuità, in sei momenti, un Prologo e cinque scene, in cui la narrazione di Marco Goldin si intreccia con la musica di Anzovino e quella di Savoldi. L’impianto visivo - con i video e le animazioni di Luca Attilii, Geremia Vinattieri, Matteo Granziera e Matteo Basei - dà forma scenica ai capolavori e ai luoghi fondamentali dell’esistenza dell’artista, tra l’altro con tante immagini girate negli ultimi anni, appositamente per questo spettacolo, soprattutto in Francia, oltre a varie sequenze storiche. La scenografia è progettata dallo stesso Goldin che firma anche la regia dello spettacolo: i due musicisti sono collocati su piattaforme rotanti, con ledwall curvi e bifacciali alle spalle. Un grande schermo di 10 metri di lunghezza e 6 di altezza costituisce il fondale su cui si appoggia l’intero racconto visivo. Davanti, una panchina che è il centro del racconto.

Il viaggio prosegue il 20 novembre a Cascina, alla Città del Teatro, il 21 novembre a Firenze, al Teatro Le Cartiere, e il 23 novembre a Roma, al Teatro Brancaccio Il 24 novembre a Fermo, al Teatro dell'Aquila, e il 26 novembre a Treviso, al Teatro Del Monaco, per poi arrivare a Parma il 28 e il 29 novembre, con due appuntamenti al Teatro Due. Il mese di dicembre si apre il 5 dicembre a Bergamo, alla Chorus Life Arena, seguito dalla tappa del 7 dicembre a Bolzano, al Teatro Comunale. Gli ultimi appuntamenti annunciati per il 2026 sono previsti il 9 dicembre a Pescara, al Teatro Massimo, e il 10 dicembre a Napoli, al Teatro Acacia. La tournée proseguirà anche nel 2027, con ulteriori date che saranno comunicate successivamente.