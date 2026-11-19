Arte, teatro e musica si fondono nello show immersivo di Marco Goldin che celebra il maestro dell'Impressionismo nel centenario della sua morte
Bologna si fa impressionista. Dopo il successo delle precedenti date, questa sera il Teatro Duse ospita 'Monet. Una vita a colori': lo spettacolo ideato e portato in tournée in tutta Italia da Marco Goldin che, nel centenario della morte di Claude Monet, accompagna il pubblico in un viaggio tra arte, musica e teatro. Sul palco prende vita l'universo creativo del padre dell'Impressionismo attraverso il racconto di Goldin, arricchito dalle musiche originali al pianoforte eseguite dal vivo da Remo Anzovino al pianoforte e da Daniela Savoldi, al violoncello e alla voce.
Il racconto prende vita, senza soluzione di continuità, in sei momenti, un Prologo e cinque scene, in cui la narrazione di Marco Goldin si intreccia con la musica di Anzovino e quella di Savoldi. L’impianto visivo - con i video e le animazioni di Luca Attilii, Geremia Vinattieri, Matteo Granziera e Matteo Basei - dà forma scenica ai capolavori e ai luoghi fondamentali dell’esistenza dell’artista, tra l’altro con tante immagini girate negli ultimi anni, appositamente per questo spettacolo, soprattutto in Francia, oltre a varie sequenze storiche. La scenografia è progettata dallo stesso Goldin che firma anche la regia dello spettacolo: i due musicisti sono collocati su piattaforme rotanti, con ledwall curvi e bifacciali alle spalle. Un grande schermo di 10 metri di lunghezza e 6 di altezza costituisce il fondale su cui si appoggia l’intero racconto visivo. Davanti, una panchina che è il centro del racconto.
Il viaggio prosegue il 20 novembre a Cascina, alla Città del Teatro, il 21 novembre a Firenze, al Teatro Le Cartiere, e il 23 novembre a Roma, al Teatro Brancaccio Il 24 novembre a Fermo, al Teatro dell'Aquila, e il 26 novembre a Treviso, al Teatro Del Monaco, per poi arrivare a Parma il 28 e il 29 novembre, con due appuntamenti al Teatro Due. Il mese di dicembre si apre il 5 dicembre a Bergamo, alla Chorus Life Arena, seguito dalla tappa del 7 dicembre a Bolzano, al Teatro Comunale. Gli ultimi appuntamenti annunciati per il 2026 sono previsti il 9 dicembre a Pescara, al Teatro Massimo, e il 10 dicembre a Napoli, al Teatro Acacia. La tournée proseguirà anche nel 2027, con ulteriori date che saranno comunicate successivamente.