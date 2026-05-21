Monica Bellucci è sbarcata sulla Croisette. Domani presenterà 'Histoires de la nuit' ('The Birthday Party') di Léa Mysius, in Concorso al 79esimo Festival di Cannes, un film che l’attrice 61enne definisce "elegante" e "sofisticato". Nel film interpreta Cristina, una pittrice italiana che vive accanto a Nora, Thomas e alla loro figlia Ida. Mentre la famiglia prepara una festa di compleanno a sorpresa per Nora, tre uomini si aggirano intorno alla casa e si autoinvitano alla serata, facendo emergere segreti a lungo nascosti. A convincerla ad accettare il ruolo è stato soprattutto il personaggio: "Interpreto una donna fredda e distante, molto lontana dal mio temperamento mediterraneo. È stata una sfida proprio perché è così distante da me. È una donna che, di fronte alle difficoltà della vita, si chiude, si sente come se avesse fallito come donna e come madre".

Per rendere credibile questa fragilità, Bellucci spiega che era necessario mostrare "una donna che porta il peso del tempo. Dopo una certa età noi donne diventiamo trasparenti". E aggiunge che interpretare un personaggio maturo è stato possibile solo oggi: "Certo, fisicamente cambiamo, ma l’esperienza ci permette di esprimere altre sfumature della vita. Questo ruolo non avrei potuto farlo a trent’anni o a quaranta: nemmeno con il trucco sarebbe stato possibile. Per capire davvero un personaggio così, devi aver vissuto".

E come donna, cosa significa invecchiare? "Credo che nella vita ci siano solo due possibilità: o invecchi, oppure muori. Io preferisco decisamente invecchiare, vivere la mia vita". E aggiunge: "Anche arrivati a un certo punto, l’entusiasmo può essere lo stesso, la passione può essere la stessa. È interessante diventare spettatori, invece di essere sempre al centro dell’attenzione". L’attrice dice di avere grande fiducia nelle nuove generazioni: "È bellissimo vedere questi giovani così talentuosi, che fanno cose straordinarie. Per me, che ho due figlie, è ancora più emozionante. Li vedo più attenti alla qualità e meno alla competizione", conclude.