Monica Guerritore ha spoilerato il prossimo ballo che porterà in scena nella nuova puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 21 novembre su Rai1. La concorrente, una delle candidate alla vittoria, ha condiviso un post sfogo sui social, sottolineando tutta la sua preoccupazione per la prossima performance, che considera fuori dalla sua comfort zone: "Sabato sera o muoio sul palco o mi portate in trionfo in pizzeria! Quick step coreografia di Luca e senza sconti!", ha esordito, "devo farcela". Un'altra sfida di coraggio che l'attrice porterà sulla pista con orgoglio e determinazione, non nascondendo le sue fragilità. Esattamente come accaduto lo scorso sabato, quando Guerritore è scesa in pista senza bandane o parrucche.

"Ieri alla prova in studio tutti preoccupati, 122 saltelli, giravolte". Poi, l'attrice ha riportato il commento di Milly Carlucci: "Ogni tanto respira". "In tutto questo - si legge ancora - ho pensato di abbinarmi il numero di un biglietto della lotteria e se vinciamo allora vince anche chi ha il biglietto! Genio! Ma sono usciti? C’è una lotteria? Scusate sono distrutta... sragiono! Addio", ha concluso, ricevendo tanto supporto tra i commenti sotto al post. E c'è chi non ha alcun dubbio: "Ma certo che ce la farai, siamo tutti con te", ha scritto un utente.