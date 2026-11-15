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Guerritore, l'aneddoto sul marito Zaccaria a Ballando e il commento di Venier: "Mi sembra di vedere Nicola"

L'attrice è stata ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Mara Venier, Monica Guerritore - Ballando con le stelle
Mara Venier, Monica Guerritore - Ballando con le stelle
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15 novembre 2026 | 14.52
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"C'è una bellissima allegria, siamo tutti molto vicini tra di noi e contenti. Sono passati dieci anni dall'ultima mia volta in televisione. Io sento che il mio pubblico è felice di rivedermi, è una cosa bella per tutti". Così Monica Guerritore parla della sua esperienza a Ballando con le stelle ospite oggi, domenica 15 novembre, a Domenica In.

Dopo la standing ovation ricevuta ieri sera a 'Ballando con le stelle', l'attrice ha emozionato anche il pubblico dello studio di 'Domenica In', che le ha regalato un'altra standing ovation per il messaggio portato in scena. A colpire è stata la scelta di esibirsi senza bandane e parrucche, mostrando solo i suoi capelli e condividendo con il pubblico un momento di autenticità, o come lo ha definito la stessa attrice, di "fragilità".

Nel corso dell'intervista, Mara Venier ha poi commentato il marito dell'attrice, Roberto Zaccaria, presente ogni sabato tra gli spalti a sostenere la moglie: "Mi fa una tenerezza quando lo vedo, mi sembra di vedere mio marito Nicola (Carraro, ndr). Questi uomini un po' grandi, che ci stanno così vicini e ci sostengono". Guerritore ha poi raccontato un divertente aneddoto legato proprio al marito e alla scorsa puntata del dance show di Rai1: "Avevamo litigato sabato scorso, perché avevo fatto la battuta sui preliminari. Si è alzato e si è messo dietro a una colonna, dicendo chissà dove andrà a parare".

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