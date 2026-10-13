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Gf Vip, Morello: "Non sono amica con Fiordelisi". E lei pubblica le chat

Lite a distanza tra le due influencer

Morello e Fiordelisi - Ipa/Fotogramma
Morello e Fiordelisi - Ipa/Fotogramma
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13 ottobre 2026 | 17.56
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Si accende lo scontro, a distanza, tra Antonella Fiordelisi e Federica Morello. L'influencer ha replicato alle parole della concorrente del Grande Fratello Vip, che all'interno della Casa aveva giurato di non avere alcun rapporto con lei. Una tesi smentita da Fiordelisi sui propri canali social che, come prova, ha anche postato dei messaggi allegando al post alcune chat su WhatsApp.

"Amiche? Ma va! Io l’ho conosciuta a marzo, più precisamente il 27 febbraio, perché dovevamo presentare insieme un evento", erano state le parole di Morello, che ha poi rivelato di aver anche dormito a casa di Fiordelisi: "Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma io quella sera avevo già preso un hotel per i fatti miei. È stata lei a chiedermi di rimanere a dormire a casa sua perché lei il giorno dopo aveva uno shooting e voleva che io l’aiutassi".

E proprio l'ospitalità di Fiordelisi è riportata nelle chat allegate dall'influencer, che ha fatto notare così come il tono di Morello sia estremamente affettuoso e amicale: "Sei un amore", le ha scritto Morello, che ha poi accettato l'invito della donna in quanto il costo degli hotel era troppo elevato.

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fiordelisi morello morello fiordelisi gf vip
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