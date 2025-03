Il cantautore e musicista si racconta nella nuova puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei

Dal suicidio del padre allo scandalo relativo all'accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti. Morgan, ospite di 'One More Time', il podcast di Luca Casadei, si è raccontato senza filtri confessando il difficile momento lavorativo che sta attraversando.

Il papà suicida

Il papà di Morgan si è tolto la vita quando lui era ancora un adolescente: "Aveva 46 anni, io ne avevo 15. Ha avuto proprio un crollo. In famiglia ero l'unico che sapeva delle sue problematiche, perché mi portava sul lavoro. Aveva questa azienda che stava fallendo, lui fumava 200 sigarette e aspettava queste telefonate che non arrivavano... Poi aveva chiesto dei prestiti agli strozzini che lo perseguitavano. Mia madre non sapeva niente", spiega il cantautore e musicista nell'ultima puntata del podcast di Luca Casadei, disponibile da oggi, venerdì 7 marzo, su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

L'ultimo ricordo legato al padre: "Lui, la notte prima di ammazzarsi, mi dato 100mila lire simboliche: 'così non penserai che non te li avrei più ridati'. Io mi sono addormentato, non avevo capito che quella sarebbe stata l'ultima notte che lo avrei visto. Se lo avessi capito, penso che avrei accesso la luce e lo avrei abbracciato".

E sul suicidio, Morgan ha detto: "È giusto entrare a capire quali sono le ragioni che portano alla morte, perché la morte non va bene, sia omicidio che suicidio. Sono molto contento del fatto che la società sta cercando di affrontare il problema del femminicidio, finalmente si è arrivati a creare una coscienza".

L'accusa di stalking

Dopo l'accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti, Morgan sta vivendo una situazione psicologica e lavorativa molto complessa: "Io sono felice di vivere anche quando sono disperato. Adesso sto male, sono disperato, sono trattato male. Sono infelice perché veramente faccio fatica nelle cose materiali, nelle cose di tutti i giorni".

E ha spiegato: "Avere disponibilità finanziarie, la lealtà, il rispetto da parte di chi scrive di me sui giornali. Mi hanno annullato tutti i lavori. La gente si dovrebbe sparare nella mia situazione. Eppure, io sono felice di vivere, perché ho un po' una riserva. Ho collezionato, come l'orso che diventa grasso per affrontare il letargo. Il grasso per me è la musica. Mi hanno annullato i concerti, non mi hanno più telefonato. È dura perché poi io ho una famiglia da mantenere, ho le figlie".

L'amore per Asia Argento

Morgan e Asia Argento sono stati insieme dal 2000 al 2007 e dal loro amore è nata una figlia, Anna Lou. Sulla loro relazione il cantautore ha detto: "Mi sono innamorato di Asia perché con lei potevo condividere molte cose artistiche. Era amicizia, complicità, collaborazione artistica. Era casa proprio, mi sentivo anche capito, mi sentivo di intrattenerla, guardandomi nei suoi occhi io mi vedevo bello e per me è stato forzato il fatto di uscire da quella dimensione perché non sono stato io a volerne uscire".