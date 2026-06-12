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Morto Claudio Spadaro, l'attore tarantino aveva 72 anni

Era stato Benito Mussolini nel film 'Un tè con Mussolini' di Franco Zeffirelli e agente dei servizi segreti nella serie 'Romanzo criminale'

Claudio Spadaro - (Fermo immagine)
Claudio Spadaro - (Fermo immagine)
12 giugno 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Addio all'attore Claudio Spadaro. L'attore tarantino, interprete raffinato e versatile, che dal 2008 al 2010 ha impersonato l'agente dei servizi segreti Pigreco nella serie tv 'Romanzo criminale", è morto all'età di 72 anni a Taranto.

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Spadaro era tornato nella sua terra natale nei mesi scorsi per affrontare il tumore che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute. Trasferitosi a Roma da giovanissimo per inseguire il sogno della recitazione, ha costruito una carriera solida, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali. Dopo gli esordi sul grande schermo alla fine degli anni Settanta, si impose all'attenzione del pubblico con film come 'Corse a perdicuore' di Mario Garriba e 'Sogni d'oro' di Nanni Moretti.

Nel corso degli anni ha collaborato con autori del calibro di Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli, attraversando con naturalezza generi e stagioni diverse del cinema italiano. Tra le interpretazioni più celebri rimane quella di Benito Mussolini, personaggio che interpretò in quattro diverse produzioni grazie alla notevole somiglianza fisica con il dittatore. Il ruolo più noto fu quello nel film 'Un tè con Mussolini' di Franco Zeffirelli, accanto a stelle internazionali come Maggie Smith e Cher.

Importante anche il contributo dato alla televisione, dove ha preso parte a produzioni di grande successo come 'La Piovra', 'Distretto di Polizia', 'Don Matteo', 'Paolo Borsellino' e, più recentemente, 'Le indagini di Lolita Lobosco'. Parallelamente all'attività cinematografica e televisiva, Spadaro non ha mai abbandonato il teatro, al quale era tornato con rinnovato entusiasmo negli ultimi anni. (di Paolo Martini)

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Romanzo criminale Claudio Spadaro morto Claudio Spadaro Claudio Spadaro morto attore
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