Lutto per Carlo Cracco, è morto il padre del noto chef. Bertillo Cracco aveva 97 anni e si è spento a Creazzo, in provincia di Vicenza. Era apparso in televisione insieme al figlio: prima in uno spot pubblicitario, poi in una puntata del programma 'Hell's Kitchen'.

Sposato con Lidia, 90 anni, era padre di altri tre figli oltre a Carlo: Nicola, Giovanni e Annalisa. Sul sito 'necrologivicenza' i familiari hanno condiviso la notizia con un pensiero rivolto a Bertillo: "Sei stato la nostra guida per una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino". Oltre alla moglie, i figli e i loro compagni, si uniscono all'annuncio "i nipoti Filippo, Gianmarco, Lavinia Maria, Sveva, Irene, Pietro, Cesare e i parenti tutti". Il funerale sarà celebrato mercoledì 26 febbraio nella Chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. "La famiglia ringrazia - si legge ancora - quanti si uniranno nel ricordo e nelle preghiere"