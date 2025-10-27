circle x black
Cerca nel sito
 

È morto Piero Melandri, l'amico a cui Guccini dedicò 'Canzone'

Per cinquant'anni molti l'hanno cantata senza sapere che dietro quel titolo semplice, 'Canzone per Piero', c'era una persona vera

Francesco Guccini - Ipa
Francesco Guccini - Ipa
27 ottobre 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per cinquant'anni molti l'hanno cantata senza sapere che dietro quel titolo semplice, 'Canzone per Piero', c'era una persona vera. Si chiamava Piero Melandri ed è morto a 86 anni. Era lui il "mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son tanti e diciamo un po' retorici che sembra ieri" di Francesco Guccini, a cui il cantautore dedicò una delle sue pagine più intense, scritta per l'album 'Stanze di vita quotidiana', il sesto inciso dal cantautore emiliano.

L'amicizia

Guccini e Melandri si conobbero bambini, nell'estate del 1948 a Pavana, nell'appenino tosco-emiliano. Avevano nove anni e, da allora, non si sono più persi di vista. Uno sarebbe diventato un protagonista della canzone d'autore, l'altro un impiegato di banca. Ma il legame è rimasto lo stesso, fatto di lunghe camminate sugli Appennini, discussioni su filosofia e letteratura, e serate alle Osterie delle Dame di Bologna, dove Melandri fu anche il primo presidente. "Quando erano insieme - ha raccontato la moglie Luisa Melandri a 'Repubblica' che ha dato la notizia della scomparsa - era difficile riuscire a penetrare quella complicità cementata da lunghissime camminate, anche sulla Via degli Dei. Si capivano senza bisogno di parlare. Piero era un uomo pensoso, riflessivo, passava gran parte del tempo sui suoi libri: filosofia e letteratura austro-ungarica, Platone e Joseph Roth".

La canzone

Nel 1973 Guccini scrisse per l'amico Piero una canzone che divenne presto qualcosa di più di un ritratto personale. "Io dico sempre non voglio capire, ma è come un vizio sottile e più penso più mi ritrovo questo vuoto immenso", canta in uno dei versi più noti. Dentro quelle parole c'è l'amicizia, il tempo che passa, e la difficoltà di dare un senso alle cose. Forse per questo Guccini decise di togliere il nome dell'amico dal titolo: 'Canzone per Piero' diventò semplicemente 'Canzone', e così una storia privata si aprì a tutti.

Chi era Piero Melandri

Negli ultimi anni, Melandri aveva ricevuto la visita del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, "un incontro reso possibile da Francesco Guccini", ha spiegato la moglie sempre a 'Repubblica'. Una conversazione tranquilla, nata anche da quella domanda che attraversa la canzone: "Esiste Dio?". "Mio marito una porta l'ha sempre lasciata aperta", ha aggiunto.

Piero Melandri era un uomo schivo, riflessivo, appassionato di filosofia e letteratura. "Per il nostro matrimonio - ha ricorda ancora la moglie - Francesco, che era testimone, prese la chitarra e cantò la 'Canzone per Piero'. L'ha rifatta anche nel suo ultimo concerto, aggiornando il verso: non erano più venticinque, ma sessantasette anni d'amicizia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Piero Melandri Francesco Guccini Stanze di vita quotidiana canzone per Piero guccini canzone per piero canzone per piero a chi è dedicata
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza