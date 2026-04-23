Venezia 83, Maggie Gyllenhaal presidente della giuria del Concorso

La regista e sceneggiatrice: "La Mostra del Cinema di Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione"

Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (in programma dal 2 al 12 settembre), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.

"Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione", dichiara Maggie Gyllenhaal, nell'accettare la proposta.

Maggie Gyllenhaal "incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito nel tempo con intelligenza e coraggio. Attrice capace di dare voce a personaggi scomodi e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con 'The Lost Daughter' ('La figlia oscura'), premiato proprio a Venezia nel 2021 per la migliore sceneggiatura. Il suo sguardo sul cinema — insieme intellettuale e viscerale — trova ulteriore conferma nel recente 'The Bride!' ('La sposa!'), che ne consolida la statura di filmmaker originale. Averla alla guida della nostra giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che è da sempre il cuore della Mostra", commenta Alberto Barbera.

La Giuria internazionale di Venezia 83, che sarà presieduta da Maggie Gyllenhaal e che sarà composta complessivamente da un massimo di 7 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, è chiamata a scegliere i lungometraggi in Concorso ai quali saranno assegnati i seguenti premi ufficiali: Leone d'oro per il miglior film; Leone d’argento - Gran Premio della Giuria; Leone d’argento - Premio per la migliore regia; Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile; Premio Speciale della Giuria; Premio per la migliore sceneggiatura; Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. La premiazione avrà luogo nella serata il 12 settembre.