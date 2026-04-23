circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 83, Maggie Gyllenhaal presidente della giuria del Concorso

La regista e sceneggiatrice: "La Mostra del Cinema di Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione"

Venezia 83, Maggie Gyllenhaal presidente della giuria del Concorso
23 aprile 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (in programma dal 2 al 12 settembre), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.

CTA

"Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione", dichiara Maggie Gyllenhaal, nell'accettare la proposta.

Maggie Gyllenhaal "incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito nel tempo con intelligenza e coraggio. Attrice capace di dare voce a personaggi scomodi e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con 'The Lost Daughter' ('La figlia oscura'), premiato proprio a Venezia nel 2021 per la migliore sceneggiatura. Il suo sguardo sul cinema — insieme intellettuale e viscerale — trova ulteriore conferma nel recente 'The Bride!' ('La sposa!'), che ne consolida la statura di filmmaker originale. Averla alla guida della nostra giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che è da sempre il cuore della Mostra", commenta Alberto Barbera.

La Giuria internazionale di Venezia 83, che sarà presieduta da Maggie Gyllenhaal e che sarà composta complessivamente da un massimo di 7 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, è chiamata a scegliere i lungometraggi in Concorso ai quali saranno assegnati i seguenti premi ufficiali: Leone d'oro per il miglior film; Leone d’argento - Gran Premio della Giuria; Leone d’argento - Premio per la migliore regia; Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile; Premio Speciale della Giuria; Premio per la migliore sceneggiatura; Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. La premiazione avrà luogo nella serata il 12 settembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Biennale di Venezia Leone d'oro
Vedi anche
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza