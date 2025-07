Mostra Venezia: stretta finale su italiani in Concorso, in pole Rosi, Marcello e Maresco

Dopo l'annuncio di Sorrentino in apertura, i film in lizza per la corsa al Leone

Ufficializzata la presenza di Paolo Sorrentino, in Concorso all'82esima Mostra del Cinema di Venezia con 'La Grazia' come film d'apertura, è stretta finale sugli altri titoli italiani che sbarcheranno al Lido dal 27 agosto al 6 settembre per contendersi il Leone d'Oro. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, in pole ci sarebbero Gianfranco Rosi con 'Sotto le nuvole', documentario che indaga sulla vita alle pendici del Vesuvio, Pietro Marcello con 'Duse', sulla leggendaria diva del teatro italiano Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e Franco Maresco con il documentario 'Un Film Fatto per Bene' descritto come un'indagine sulle tracce lasciate a Palermo dall'attore, regista e drammaturgo Carmelo Bene.

Come in un buon film, però, il colpo di scena è dietro l'angolo. Non è escluso, infatti, che la rosa degli italiani in Concorso possa allargarsi a cinque o sei titoli, come d'altronde è già successo in passato. Tra i titoli papabili per un altro posto in concorso ci sarebbero: 'Un anno di scuola', il nuovo film di Laura Samani, opera seconda della regista dopo il pluripremiato 'Piccolo Corpo', liberamente ispirata al libro omonimo di Giani Stuparich, ambientato nella Trieste del 2007, che segue una esuberante e coraggiosa studentessa diciassettenne svedese alle prese con un’esperienza di studio all’estero in una classe di soli maschi; 'Elisa - Io la volevo uccidere', dramma psicologico di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi nei panni di una donna che ha ucciso la sorella; 'Il Maestro' di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nei panni di un allenatore di tennis e Tiziano Menichelli in quelli di una giovane promessa della racchetta.

Ma se nel concorso principale non c'è spazio per tutti, resta aperta la possibilità che alcuni di questi film possano essere selezionati per il Fuori Concorso (per cui si vocifera di 'Cinque Secondi' di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada) e per l'altra sezione competitiva, quella di Orizzonti. Basterà aspettare qualche giorno per scoprirlo: il 22 luglio, infatti, sarà annunciato il programma completo di una Mostra che si annuncia ricca di grandi autori e di star. Tra le notizie già svelate, Alexander Payne come presidente della giuria del Concorso ed Emanuela Fanelli conduttrice delle serate di apertura e chiusura della kermesse, diretta da Alberto Barbera.di Lucrezia Leombruni e Loredana Errico