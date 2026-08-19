La Mostra del Cinema di Venezia come un'arena rock, gli Oasis alzano il volume: tutte le star più attese

Quest’anno il Lido di Venezia potrebbe tornare a vibrare come un’arena rock. Era il 2015 quando Vasco Rossi trasformò la Mostra del Cinema in un rito collettivo con 'Il decalogo di Vasco' di Fabio Masi. A raccogliere quel testimone, nell’edizione 83 (in programma dal 2 al 12 settembre), sono gli Oasis. Liam e Noel Gallagher hanno promesso di arrivare al Lido per presentare il documentario 'Don’t Look Back In Anger' (dal 10 settembre nelle sale cinematografiche italiane con Disney), e l’attesa è già da concerto più che da red carpet. Sono loro a guidare la lista delle star più attese di questa edizione. E anche se quest’anno, come a Cannes, mancano le grandi produzioni hollywoodiane, il tappeto rosso non farà digiuno di celebrità.

Tra le star di punta c’è anche George Clooney, che con Venezia ha una lunga 'love story'. Quest’anno non sarà al Lido per presentare un film, ma per ricevere il Leone d’oro alla Carriera. E quando c’è Clooney in pista, tutto può accadere sul tappeto rosso. Chissà se a consegnarglielo sarà l’amica di sempre Julia Roberts: nessuna conferma, ma - come recita il detto - la speranza è sempre l’ultima a morire. Sbarcherà al Lido anche una delle coppie più amate del cinema, Penélope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di 'Bunker', il film in Concorso firmato da Florian Zeller. C’è da aspettarsi un red carpet all’insegna dell’amore e una conferenza stampa destinata a regalare dichiarazioni - soprattutto di Bardem - capaci di segnare questa edizione. Per 'Bunker' dovrebbero arrivare inoltre Stephen Graham (star della serie Netflix 'Adolescence'), Paul Dano e Patrick Schwarzenegger (figlio del celebre Arnold).

Dopo essere stato a Roma insieme a Zendaya per la premiere di 'The Drama - Un segreto è per sempre', Robert Pattinson torna in Italia per l’anteprima del film in Concorso 'Primetime' di Lance Oppenheim. E ancora: Kate e Rooney Mara - quest’ultima potrebbe sfilare insieme al compagno Joaquin Phoenix, grande protagonista della Mostra con 'Joker' e 'Joker: Folie à Deux' - per 'Bucking Fastard' di Werner Herzog. Un titolo che potrebbe esaudire il sogno di molti fan di 'Pirati dei Caraibi': nel cast infatti c’è anche Orlando Bloom. Sempre dal Concorso, arriverà Martin McDonagh con 'Wild Horse Nine', che vede protagonisti John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Attesi anche gli interpreti di 'Ink', film di apertura di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, e il cast di 'Company' di Casey Affleck. Dopo l’accoglienza trionfale al Festival di Taormina - dove ha dichiarato la sua passione per il cantautore romano Ultimo - Russell Crowe torna nel Bel Paese per presentare il documentario 'What Love Builds', una lunga confessione personale tra cinema e musica.

Sul tappeto rosso sono attesi inoltre Luca Guadagnino (con 'Joie de vivre', il suo documentario di sette ore su Bernardo Bertolucci), Gael García Bernal (per il suo film da regista 'Hombre al agua'), Taika Waititi (che potrebbe essere accompagnato dalla moglie, la cantante e attrice Rita Ora), Pamela Anderson per 'Place to Be', e Alba Rohrwacher e Vincent Lindon per 'Un bon petit soldat' di Stéphane Brizé. In arrivo anche Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria del Concorso e regista del cortometraggio 'Flesh Impact', con Ellen Burstyn (Leone d'oro alla Carriera di questa edizione), Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi.

Il Lido farà il pieno anche di star italiane. A partire da Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Francesco Gheghi per 'Dio ride' di Giovanni Veronesi, film di chiusura. Adriano Giannini sarà presente per 'Ritorno a Buenos Aires' di Marco Bechis e per 'L’estranea' di Paolo Strippoli, insieme a Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Trinca sarà anche protagonista del grande ritorno di Nanni Moretti alla Mostra con 'Succederà questa notte', accanto a Louis Garrel, Angela Finocchiaro e Andrea Lattanzi. A Venezia arriveranno anche Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon per 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro.

Il Lido accoglierà inoltre Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno per 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, e il cast di 'Scherzetto' di Mario Martone con Toni Servillo e Serena Rossi. Torna alla kermesse anche Alessandro Borghi, amatissimo dal pubblico, che presenterà 'Nessun dolore' di Gianni Amelio insieme a Valeria Golino e Valerio Mastandrea, e 'Serpenti' di Roberto De Paolis Maino con Golino, Leonardo Lidi e Pietro Castellitto.

Un ritorno atteso è quello di Emanuela Fanelli. Dopo aver condotto le cerimonie di apertura e chiusura lo scorso anno, l'attrice torna con la serie da lei scritta e interpretata 'Peccato', unica serie dell’edizione, che vanta un cast ricchissimo: Francesca Archibugi, Caterina Balivo, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Fabio Fazio, Sabrina Ferilli, Giovanni Floris, Gabibbo, Paolo Genovese, Martufello, Gigi Marzullo, Valerio Mastandrea, Angela Melillo, Stefania Orlando, Ferzan Ozpetek, Malcolm Pagani, Tullio Solenghi, Paolo Virzì, Tommaso Zorzi e Paola Cortellesi. Torna da regista anche Anna Foglietta, che presenta il suo esordio 'Una Storia', con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Tra le star italiane attese ci sono inoltre Riccardo Scamarcio e Fausto Russo Alesi per 'I figli della scimmia' di Roberta Mattei.