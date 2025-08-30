Le luci accecanti del red carpet, l'abito da sogno, i flash dei fotografi. Poi, il sipario cala e anche per una diva come Julia Roberts arriva il momento di fare i conti con la stanchezza. A Venezia per presentare l'anteprima mondiale del film ‘After The Hunt’ di Luca Guadagnino, l'attrice è stata fotografata mentre rientrava in albergo in vaporetto: scalza, è sdraiata e accoccolata tra le braccia del marito, Danny Moder.

E' stata la star stessa a condividere lo scatto sul suo profilo Instagram.