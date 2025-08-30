circle x black
Venezia in love, Julia Roberts sdraiata in vaporetto tra le braccia del marito

Per l'attrice un momento di relax mentre torna in hotel dopo il red carpet

Julia Roberts
Julia Roberts
30 agosto 2025 | 09.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le luci accecanti del red carpet, l'abito da sogno, i flash dei fotografi. Poi, il sipario cala e anche per una diva come Julia Roberts arriva il momento di fare i conti con la stanchezza. A Venezia per presentare l'anteprima mondiale del film ‘After The Hunt’ di Luca Guadagnino, l'attrice è stata fotografata mentre rientrava in albergo in vaporetto: scalza, è sdraiata e accoccolata tra le braccia del marito, Danny Moder.

E' stata la star stessa a condividere lo scatto sul suo profilo Instagram.

