Mostre, al Messina Film Festival 'I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli'

È stata inaugurata lo scorso 30 novembre l’ottava edizione del “Messina Film Festival – Cinema & Opera”, ideata e diretta da Ninni Panzera. L’evento è iniziato con l’apertura della mostra “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli”, visitabile fino al 7 dicembre nella Sala Cripta del Museo Accascina di Messina, con ingresso gratuito. Un vero e proprio omaggio all’amicizia e alle numerose collaborazioni tra due maestri, Franco Zeffirelli e Gerardo Sacco, capaci di unire le loro arti in capolavori diventati immortali. L’orafo non ha mai nascosto come quell’incontro con il regista, sceneggiatore e scenografo, che ha segnato con le sue opere la storia del cinema e del teatro italiano, ha trasformato profondamente la sua vita professionale e personale.

La mostra presenta 40 gioielli unici realizzati da Sacco, indossati da giganti del cinema, del teatro e dell’opera, come Liz Taylor, Plácido Domingo, Katia Ricciarelli e Glenn Close. Questi preziosi sono stati utilizzati per produzioni come Otello, Il giovane Toscanini, Amleto, Immortal Beloved e l’opera lirica Don Carlos di Verdi.

“Non mi stancherò mai di ricordarlo: quell’incontro con Zeffirelli mi ha cambiato la vita – ammette Gerardo Sacco. – Parliamo di un uomo incredibile. Ho avuto l’onore di averlo addirittura come ‘interprete’ nei numerosi viaggi fatti insieme in giro per il mondo. Era una fonte inesauribile di creatività, trovava sempre il modo per creare qualcosa di davvero bello e originale. Lo ricordo con grandissimo affetto, ma soprattutto con enorme stima e gratitudine”. Durante la serata, inoltre, è stato proiettato uno dei documentari dedicati all’artista toscano: Franco Zeffirelli, conformista ribelle, diretto da Anselma Dell’Olio.