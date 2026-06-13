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Torino, motorino rubato nel 1984: ritrovato e restituito al proprietario 42 anni dopo

Protagonisti della storia da film un vecchio Garelli e il suo proprietario, allora 16enne e oggi 58enne

Il Garelli rubato nel 1984 - Carabinieri
Il Garelli rubato nel 1984 - Carabinieri
13 giugno 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un motorino rubato 42 anni fa è tornato a casa. Sembra la trama di un film nostalgico, invece è successo davvero nel Torinese, dove i Carabinieri di Volpiano hanno recuperato un vecchio Garelli scomparso nel lontanissimo 1984 e lo hanno riconsegnato al suo proprietario, oggi 58enne, originario di Saluzzo.

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La storia è venuta fuori quasi per caso: una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un 64enne che circolava su un ciclomotore senza targa. Un controllo al telaio, e la sorpresa: quel motorino risultava rubato da oltre quattro decenni, quando il legittimo proprietario era un ragazzino di 16 anni a Vado Ligure.

Per l’uomo alla guida è scattata una denuncia per ricettazione alla procura di Ivrea. Per il proprietario, invece, una telefonata che non si aspettava più: i Carabinieri gli hanno restituito il suo primo mezzo a due ruote, un pezzo di adolescenza che credeva perduto per sempre. Un piccolo caso di “ritorno al futuro” su due ruote.

Riproduzione riservata
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