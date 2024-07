Musica, Accademia di Santa Sofia in Tunisia per festival internazionale sinfonica

Ensemble di eccellenza l'Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia, mercoledì 24 luglio, vola partendo da Benevento, suo abituale palcoscenico insieme a Napoli e Roma, per esibirsi a El Jem città del governatorato di Mahdia in Tunisia in occasione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica 2024. Il luogo scelto è di assoluto prestigio: il favoloso anfiteatro di El Jem, 'fratello' del Colosseo romano, ma soprattutto il posto che milioni di persone nel mondo hanno potuto ammirare nel film 'Il gladiatore'. Il programma, intitolato 'Una sera all’Opera', prevede, alle 21.30, l’interpretazione di alcune fra i principali capolavori del repertorio lirico-sinfonico italiano. Il concerto fa parte di 'Suono Italiano', progetto promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) per sostenere il talento musicale italiano all’estero e che questa volta si avvale della collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. Il progetto gode del contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

"Il Cidim è l’unica associazione musicale italiana che organizza un numero elevato di concerti all’estero con artisti italiani, per lo più giovani. Da gennaio di quest’anno - riferisce il vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice - ne abbiamo promossi oltre 60, toccando finora 3 continenti: Europa, Asia e Africa e spaziando dalla musica classica a quella da camera, dalla musica sacra a quella jazz. In Tunisia esportiamo un’autentica eccellenza del nostro patrimonio artistico, l’Accademia di Santa Sofia che recentemente ha affiancato solisti di fama internazionale quali i violinisti Uto Ughi e Anna Tifu e il flautista Andrea Grimelli. A Fés e Ifrane in Marocco, l’Orchestra lo scorso dicembre si è esibita in due concerti che hanno registrato un grandissimo successo di pubblico e di critica; siamo certi che sarà in grado di suscitare lo stesso entusiasmo anche a El jem. Voglio ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e il suo direttore Fabio Ruggirello che ci ha permesso di realizzare un evento unico nel suo genere”,

“Le relazioni culturali fra Italia e Tunisia, due Paesi vicini non solo dal punto di vista geografico - gli fa eco il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, Fabio Ruggirello - attraversano una stagione particolarmente intensa e ricca. In occasione del Festival Internazionale di Musica sinfonica di El Jem, manifestazione fra le più importanti della scena culturale del Nord Africa, abbiamo voluto presentare, in uno dei siti più belli dello straordinario patrimonio archeologico tunisino legato all’antica Roma, un concerto di grande spessore che porterà sul palcoscenico alcuni giovani talenti della musica italiana riuniti dall’Accademia di Santa Sofia, per la prima volta ospiti in questo Paese”, sottolinea.